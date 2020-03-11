«إكسبو الشارقة» ينظم 4 فعاليات محلية ودولية في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حفلت أجندة مركز إكسبو الشارقة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/‏ آذار الجاري، بتنظيم واستضافة أربع فعاليات محلية ودولية كبرى تكللت بالنجاح، وحظيت بمشاركة محلية، وإقليمية، وعالمية، إضافة إلى استقطابه آلاف الزوار من داخل الدولة، وخارجها، بما يعكس السمعة العالمية التي يتمتع بها المركز كوجهة بارزة في صناعة المعارض والمؤتمرات، ويؤكد نجاح جهوده للارتقاء بهذه الصناعة وتنشيط السياحة في دولة الإمارات عامة، والشارقة خاصة.واستهلت الفعاليات باستضافة النسخة الثانية من معرض «إكسبو كولينير» المتخصص بالطهي والمأكولات وصناعة الضيافة، رافقه إطلاق النسخة الثالثة والعشرين من مسابقة الطهي الأكبر عالمياً «صالون كولينير الإمارات»، كما شهد المركز استضافة أعمال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ومعرض التسوق الكبير، إضافة إلى استضافة معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» بدورته السابعة الذي شهد آلاف الزوار ومشاركة دولية، ومحلية واسعة.

موسم حافل بالفعاليات

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، (وام)، أهمية الدور الذي يلعبه المركز في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة، معتبراً أن دعم صناعة المعارض والمؤتمرات هو جزء من رؤية إمارة الشارقة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتطبيقها، دعماً للمسيرة التنموية الاقتصادية في الشارقة، وتعزيز النمو المستدام. مشيراً إلى أن استضافة المركز لهذه الفعاليات الكبيرة، سواء من حيث المشاركين، أو استقطاب آلاف الزوار من داخل الدولة، وخارجها، على مدار أسبوع واحد فقط، إنما تعكس السمعة الرائدة لمركز إكسبو الشارقة كمركز لممارسة وتأسيس الأعمال، ومنصة مثالية لتلاقي الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف القطاعات.

النوعية والجودة

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ل(وام) إن هذا التنوع والزخم في استضافة وتنظيم عدد كبير من المعارض والفعاليات خلال الربع الأول من العام الجاري يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح الاستراتيجية التي يعتمدها المركز بتنظيم واستضافة معارض تلبي احتياجات السوق، ومجتمع الأعمال وتتلاءم مع توجهات واستراتيجيات الارتقاء بالأداء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، على مختلف المستويات.. لافتاً إلى أن أجندة المركز السنوية للفعاليات والمعارض تأخذ في الاعتبار القطاعات والمجالات المهمة في الشارقة، وتركز على تفعيل مساهمة هذه القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، حيث يختار المركز معارض قادرة على تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة. إضافة إلى اعتماد استراتيجيات مبتكرة تستثمر في النوعية والجودة في انتقاء المعارض. (وام)