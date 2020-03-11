شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو في الربع الر ابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت بيانات أمس الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً بطيئاً في الربع الرابع من العام الماضي، إذ عوض إنفاق الحكومة والمستهلكين والاستثمارات تأثير الارتفاع الحاد للواردات فحسب.
وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة ارتفع 0.1% فقط في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول بما يتفق مع تقديرات أولية صدرت الشهر الماضي.
لكن «يوروستات» عدل معدل النمو على أساس سنوي إلى 1% من 0.9%. ويأتي النمو الفصلي الضعيف عقب توسع قوي في الربع الأول بلغ 0.5% وزيادة 0.1% في الربع الثاني و0.3% في الربع الثالث، وزادت الواردات 1.8% بينما ارتفعت الصادرات 0.2% فقط.
وقال «يوروستات» إن معدل البطالة ارتفع 0.3% على أساس ربع سنوي، و1.1% على أساس سنوي.
(رويترز)
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