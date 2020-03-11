«الإمارات للسيارات» تحصد جائزة الإنجاز المتميز من «مرسيدس-بنز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حصدت شركة الإمارات للسيارات - المركبات التجارية، الموزِّع المُعتمَد لمركبات «مرسيدس-بنز» التجارية في إمارة أبوظبي وعضو في مجموعة الفهيم، جائزة الإنجاز المتميز في مؤتمر «دايملر» للمركبات التجارية، وذلك نظراً لما تتمتَّع به من قدرات ابتكارية وأداء استثنائي وتميُز في العمل.

وقد تفوّقت شركة الإمارات للسيارات على غيرها من موزِّعي سيارات «مرسيدس-بنز» في المنطقة، وحصلت على هذا التكريم بفضل ريادتها للسوق في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تطبيقها لمفاهيم فريدة من نوعها لتعزيز تجارب العملاء وولائهم للعلامة التجارية.

وخلال حفل توزيع الجوائز، صرَّح بلال الربعي - مدير عام شركة الإمارات للسيارات - المركبات التجارية، قائلاً: «نسعى دائماً لتحقيق الأفضل، وتقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء».