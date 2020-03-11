شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من 6 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بحوالي 6.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي فيما توقع محللوون ارتفاعا بنحو 2.5 مليون برميل.
وعلى النقيض، تراجع مخزون البنزين بنحو 3.1 مليون برميل في نفس الفترة، في حين هبط مخزون المقطرات 4.7 مليون برميل.
وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن القراءة الرسمية التي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.
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