شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها مع إغلاق الداو جونز أعلى 25 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء وعززت مكاسبها في ظل التفاؤل بين المستثمرين بشأن التحفيزاتت النقدية التي تنوي إدارة الرئيس "دونالد ترامب" ضخها لمواجهة فيروس كورونا.



وأفاد مسؤولون بالبيت الأبيض بأن "ترامب" قد مقترحا أمام الجمهورين بالكونجرس يعتمد على خفض الضرائب على رواتب العاملين إلى 0% حتى نهاية العام واحتمالية تقديم دعم مادي للمتضررين من فيروس "كورونا".



من ناحية أخرى، أعلن وزارة الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأن بلاده تدرس التواصل مع "أوبك" والتعاون معها مجددا لإعادة التوازن إلى السوق.



وجاء ذلك بعد أن هبطت سوق النفط يوم الإثنين بشكل قوي متأثرة بفشل اجتماع "أوبك" مع روسيا الأمر الذي دفع السعودية وروسيا للدخول في حرب أسعار.

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وفي سوق الخام، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 10.38% وأغلقت عند 34.36 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.6 دولار وأقل سعر عند 30.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 8.3% وأغلق عند 37.22 دولار للبرميل، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 38.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 35 دولارا.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 4.9% (ما يعادل 1167 نقطة) إلى 25018 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25020 نقطة وأقل مستوى عند 23690 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 4.9% (ما يعادل 393 نقطة) إلى 8344 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8347 نقطة وأقل مستوى عند 7930 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 4.9% (ما يعادل 135 نقطة) إلى 2882 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2882 نقطة وأقل مستوى عند 2734 نقطة.