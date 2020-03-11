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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع رغم أنباء سلبية بشأن الصادرات في فبراير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة بالطلب على أصول المخاطرة كالأسهم والسلع الزراعية والمعادن الصناعية والعزوف عن المعادن النفيسة.
يأتي ذلك على الرغم من تقرير أشار إلى انخفاض صادرات الولايات المتحدة من الصويا خلال فبراير/شباط الماضي.
وصدرت أمريكا 5.32 طن من الصويا خلال يناير/كانون الثاني الماضي ابرتفاع نسبته من نفس الفترة قبل عام، لكن الصادرات انخفضت بنسبة 19% من متوسط هذا الشهر في الفترة بين عامي 2014 و2018.
وتم شحن ما يقرب من 40% من الصادرات الزراعية من الصويا الأمريكية إلى الصين خلال يناير/كانون الثاني.
لكن لم يتم سوى التفتيش على 3.2 مليون طن من الصويا خلال فبراير/شبط تمهيدا للتصدير في إشارة إلى تضرر السلع الزراعية من تفشي فيروس "كورونا"، بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% إلى 8.76 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 8.85 دولار وأقل سعر عند 8.74 دولار.
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