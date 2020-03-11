شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "بوينج" من أزمة طائرات "737 ماكس" تتجاوز 18 مليار دولار حتى الآن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير نشرته "سي إن إن" عن مواصلة "بوينج" تكبد المزيد من الخسائر الفادحة على خلفية توقف طائراتها "737 ماكس" عن التحليق منذ مارس/آذار عام 2019.



كانت طائرة إثيوبية طراز "737 ماكس" قد سقطت في العاشر من مارس/آذار من العام الماضي، وذلك بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة أخرى من نفس الطراز في إندونيسيا ليسفر الحادثان عن وفاة 346 شخصاً.



وعلى أثر ذلك، أوقفت دول وحكومات وشركات الطيران حول العالم تحليق "737 ماكس" أو حتى عبورها من أجوائها بعد ثبوت وجود مواطن خلل فني في برمجياتها.

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وبحسب التقرير، فإن خسائر "بوينج" بلغت ما يقرب من 18.7 مليار دولار منذ مارس/آذار الماضي وحتى يومنا هذا.



تأتي الخسائر بعد تكفل "بوينج" بتعويض عملائها من شركات الطيران بعد توقف الطائرات "737 ماكس" في أساطيلهم فضلا عن دعاوى قضائية من أسر الضحايا.



ورغم استمرار الأزمة، تتوقع "بوينج" التوصل إلى اتفاق مع وكالة الطيران الأمريكية لعودة تحليق "737 ماكس" بحلول يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين.



وعلى صعيد التعاملات يوم الثلاثاء، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1.7% إلى 231 دولار، وسجل أعلى سعر عند 237.8 دولار وأقل سعر عند 215 دولارا.