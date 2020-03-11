شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يقفز بأكثر من 5% مع عودة الأداء الإيجابي للقطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الثلاثاء مدعوما بعودة الأداء الإيجابي للقطاع التكنولوجي وسط انتعاش سوق الأسهم الأمريكية.



وتوقع محللون إمكانية فوز "أمازون" بعقد الحوسبة السحابية الذي أسندته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لـ"مايكروسوفت"، واحتج شركات تكنولوجية أخرى على ذلك.



وكانت "أمازون" قد فازت بقبول الاستئناف المقدم أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية بعد إسناد "البنتاجون" عقد الحوسبة السحابية المقدر قيمته بعشرة مليارات دولار لـ"مايكروسوفت".

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ومن ناحية أخرى، أعلنت "أمازون" انها طلبت من الموظفين العاملين لديها في بعض المدن الأمريكية العمل من منازلهم خوفا من إصابتهم بفيروس "كورونا".



ولا تعد "أمازون" وحدها من اتخذت هذا القرار، بل سبقتها شركات على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تويتر" و"فيسبوك".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 5.1% إلى 1891.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1894.2 دولار وأقل سعر عند 1818.1 دولار.