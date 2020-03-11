الاقتصاد

الحياة تعود لبورصة وول ستريت

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عادت الحياة إلى بورصة وول ستريت، أمس الثلاثاء، مع اقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي هبطت أسعارها مؤخرا وبدعم من آمال في تحفيز مالي حكومي، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين حيال فيروس كورونا وعلامات متزايدة على ركود وشيك.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1167.14 نقطة، أو 4.89 بالمائة، إلى 25018.16 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 135.67 نقطة، أو 4.94 بالمائة، ليغلق عند 2882.23 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 393.58 نقطة، أو 4.95 بالمائة، إلى 8344.25 نقطة.

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