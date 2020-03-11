شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز 8% والان نبدء بالتفاصيل
وعمًق منتجو النفط الصخري الأمريكيون، بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم كورب، تخفيضات في الانفاق قد تخفض الانتاج.
وبعد هبوطها حوالي 25 في المائة يوم الاثنين، تعافت أسعار النفط أمس حاذية حذو الأسهم والأسواق المالية الأخرى.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.86 دولار، أو 8.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 37.22 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.23 دولار، أو 10.4 بالمائة، إلى 34.36 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا يوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2016 مسجلين أكبر خسائرهما ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ السابع عشر من يناير 1991، في مستهل حرب الخليج الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تقفز 8% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.