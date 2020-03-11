الاقتصاد

أسعار النفط تقفز 8% 

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قفزت أسعار النفط أكثر من ثمانية في المائة، أمس الثلاثاء، مرتدة عن أكبر خسارة لها في حوالي 30 عاما التي منيت بها في الجلسة السابقة، مع اقبال المتعاملين على الشراء وسط تفاؤل بتحفيز اقتصادي محتمل وخفض منتجين أمريكيين الانفاق في تحرك قد يقلص الانتاج.

وعمًق منتجو النفط الصخري الأمريكيون، بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم كورب، تخفيضات في الانفاق قد تخفض الانتاج.

وبعد هبوطها حوالي 25 في المائة يوم الاثنين، تعافت أسعار النفط أمس حاذية حذو الأسهم والأسواق المالية الأخرى.

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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.86 دولار، أو 8.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 37.22 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.23 دولار، أو 10.4 بالمائة، إلى 34.36 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا يوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2016 مسجلين أكبر خسائرهما ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ السابع عشر من يناير 1991، في مستهل حرب الخليج الأولى.

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