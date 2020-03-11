شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مراجعة أسعار البنزين.. «التجارة»: نتابع التزام المحطات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة التجارة، متابعتها لالتزام محطات الوقود بالأسعار المعلنة من شركة أرامكو وفق إجراءات المراجعة الشهرية، مشددة على أن الفرق الرقابية تقف على المضخات والشاشات الإلكترونية للتأكد من مطابقتها للأسعار.

أعلنت أرامكو، اليوم، أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م، موضحة أن بنزين 91 سجل 1.55ريال لكل لتر، أنا بنزين 95 بـ 2.05 ريال لكل لتر.