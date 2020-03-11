شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مراجعة أسعار البنزين.. «التجارة»: نتابع التزام المحطات والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت أرامكو، اليوم، أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م، موضحة أن بنزين 91 سجل 1.55ريال لكل لتر، أنا بنزين 95 بـ 2.05 ريال لكل لتر.
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