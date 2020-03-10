شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 10-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 2-3-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 23 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى لجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المصرية للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، المهندس للتأمين، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الدولية للمحاصيل الزراعية، القلعة للاستشارات المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، القاهرة للإسكان والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

كما تم إيقاف أسهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الإسكندرية للخدمات الطبية، العبور للاستثمار العقارى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 4.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه. البورصة تربح 4.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 271.5 مليون ورقة مالية بقيمة 773.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.95%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه، 699.8 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 55.7 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1540 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12787 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 4243 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 642 نقطة.

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وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

مشتريات مجالس الإداراتسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، سى آى كابيتال القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، 300 ألف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم. مشتريات مجالس الإداراتسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، سى آى كابيتال القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، 300 ألف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية 51 ألف سهم، 3.895 مليون سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 1000 سهم، 9 آلاف سهم، 141 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 17.5 ألف سهم.

منصور عامرباع رجل الأعمال منصور عامر آخر مساهماته بشركة بورتو جروب، خلال جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ليتخارج مؤسس المجموعة نهائياً لصالح عدد من المساهمين أبرزهما عبد السلام مسعود عبد الكريم، والذى أصبح يمتلك مع مجموعته المرتبطة نسبة 15.15%. منصور عامرباع رجل الأعمال منصور عامر آخر مساهماته بشركة بورتو جروب، خلال جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ليتخارج مؤسس المجموعة نهائياً لصالح عدد من المساهمين أبرزهما عبد السلام مسعود عبد الكريم، والذى أصبح يمتلك مع مجموعته المرتبطة نسبة 15.15%.

ونفذ خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بيع شركة "Sol Global"، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر آخر ما تبقى من أسهمها تقريبا فى مجموعة بورتو القابضة، حيث باعت الشركة 50154992 سهم أى ما يوازى 5 % من نسبة أسهمها المتبقية فى صفقة قدرها 28.1 مليون جنيه تقريباً، وأصبح إجمالى ما يملكه منصور عامر لا يتعدى 0.75% مقارنة بما كانت تمتلكه من قبل بشركة بورتو جروب .

وبحسب نشرة طرح شركة عامر جروب عام 2010، فإن شركة Sol Global"" هي شركة مؤسسة فى جبل طارق، ويمتلك منصور عبد المجيد عامر 63.7% من رأسمالها، بينما يمتلك محمد الأمين رجب جمعة 36.3% من رأسمالها، وسبق أن ترك منصور عامر موقعه كرئيس مجلس إدارة للشركة منذ 3 سنوات تقريباً.





سوديكوافق مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، على تعيين أسامة صالح عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة بدلاً عن عضو المجلس المستقيل حسن شكرى، وسوف يتم العرض على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها القادم، لاعتماد هذا التعيين طبقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.