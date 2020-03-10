شكرا لقرائتكم خبر عن ‎السفير الكورى يؤكد رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال ايام الاحتفال بمرور 25 عاما على بدء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المصرية العالمية للسيارات لاطلاق طراز جديد من هيونداي، العلاقات الوثيقة بين مصر وكوريا وأن البلدين لديهم العديد من المصالح المشتركة، منوها وجود رغبة للشركات الكورية لتعزيز تواجدها في السوق المصري وعقد شراكات.

وأضاف تشول أن شركة هيونداي تعزز تواجدها في مصر من خلال التعاون مع EIM ، بإطلاق’Solati H350’’ مختلفة الاستخدامات الصناعية والتجارية بالإضافة لنقل الركاب، موضحا ان سيارات هيونداي كانت ولازالت الخيار الأول للشعب المصري.

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وأعرب عن أمله أن تتمكن الشركة المصرية للسيارات من التصنيع والإنتاج المحلي في المستقبل القريب لتصبح مصر الموزع الاستراتيجي للمنطقة ككل، حيث أن مصر تتمتع بالعديد من الإمكانات الهائلة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور.

وقال المهندس خالد نصير رئيس مجموعة الكان القابضة إن شركته تسعى لتقديم تجربة أفضل للعملاء، في إطار المسئولية التي نضعها على عاتقها لرفع كفاءة السوق المصرية .