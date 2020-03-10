شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة بمراكز التدريب المهنى الخميس لسوء حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تعطيل الدراسة لجميع طلبة وطالبات مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس 2020 نظرا لسوء الأحوال الجوية فى البلد وعدم الاستقرار خلال الفترة من الخميس الموافق 12مارس وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر .

والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشداً المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.