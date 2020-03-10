شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2020، وذلك بعد تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 23 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى لجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المصرية للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، المهندس للتأمين، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الدولية للمحاصيل الزراعية، القلعة للاستشارات المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، القاهرة للإسكان والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

كما تم إيقاف أسهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الإسكندرية للخدمات الطبية، العبور للاستثمار العقارى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 4.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه. البورصة تربح 4.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 271.5 مليون ورقة مالية بقيمة 773.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.95%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه، 699.8 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 55.7 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1540 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12787 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 4243 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 642 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 22.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.89%

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- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.51%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 14.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.64%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 4.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.11%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.452 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.60%

- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.99%

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 39.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.83%

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى إغلاق 0.465 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.74%