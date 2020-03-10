شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي في ظل عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة وأصول الملاذات الآمنة الأخيرة بينما شهدت أسواق الأسهم والمعادن الصناعية إقبالاً كثيفاً.



وتفاءل المستثمرون بشأن تكثيف الجهود العالمية الرامية لاحتواء فيروس "كورونا" حيث كشفت الإدارة الأمريكية عن إمكانية ضخ حزمة تمويل وخفض ضريبي على الدخل.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.3 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 95.2 نقطة.



كانت الأسواق العالمية قد تعرضت لخسائر فادحة أمس نتيجة القلق المتصاعد من تفشي فيروس "كورونا" فضلاً عن خسائر سوق النفط مما دفع المستثمرين نحو الذهب والين وسندات الخزانة كملاذات آمنة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% إلى 16.955 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.20 دولار وأقل سعر عند 16.79 دولار.