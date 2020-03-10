شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يهبط بنحو 3% أمام الدولار في ظل تجنب الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين الياباني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ أمام الدولار وذلك وسط تحول من المستثمرين بعيدا عن الملاذ الآمن والإقبال على أسواق الأسهم.



وأعلنت الحكومة اليابانية اليوم خطتها لضخ حزمة مالية جديدة بنحو أربعة مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن عزم إدارته مناقشة ضخ حزمة تحفيز للاقتصاد تتضمن دعما ماليا للمتضررين من الفيروس بالإضافة إلى خفض ضريبة الدخل للأفراد.

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واظهرت بيانات حكومية أن المعروض النقدي "إن 2" في اليابان ارتفع بنسبة 3% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المشر بنسبة 2.8%.



كان المستثمرون من مختلف دول العالم قد أقبلوا في الآونة الأخيرة - خاصة أمس - على الملاذات الآمنة كالعملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية والمعادن النفيسة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 105.3، وسجل أعلى سعر عند 105.3 بينما سجل أقل سعر عند 102.03.