شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو»: «بنزين 91» يسجل 1.55ريال.. و«95» بـ2.05 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م، موضحة أن بنزين 91 سجل 1.55ريال لكل لتر، أنا بنزين 95 بـ 2.05 ريال لكل لتر. ويمكن لملاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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