شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: التقلبات في سوق النفط ستستمر لبعض الوقت ولدى روسيا عدة خيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن التقلبات في سوق النفط ستستمر لبعض الوقت، موضحا أن لدى بلاده عدة خيارات في هذا الشأن.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد شاهدنا تقلبات نسبية في سوق النفط ، والتي من المرجح أن تستمر لبعض الوقت، ولكن في الوقت نفسه، تم الأخذ في الحسبان عدد من الخيارات".

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وأضاف :" لقد تمت مناقشة عدة سيناريوهات مختلفة لتطورات الوضع خلال اجتماع بوتين مع ممثلي مجمع الوقود والطاقة الروسي، الذي عقد عشية اجتماع أوبك+".

ومن جانبه ، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن انهيار أسعار النفط يوم أمس الاثنين كان بسبب تقارير عن الإنتاج وأسعار نفط شركة أرامكو السعودية..موضحا "إذا لزم الأمر، لدينا أدوات مختلفة، بما في ذلك تخفيض وزيادة الإنتاج، ويمكن التوصل إلى اتفاقات جديدة".