شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بسبب زيادة أسعار النفط..و"أرامكو" يصعد بنسبة 8.29% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بتحسن أسعار النفط، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 7.07% رابحاً 446.52 نقطة، مسجلاً أعلى مكاسب منذ عام 2015، وحقق سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 8.29% بأكبر وتيرة ارتفاع يومية، وقفزت بورصة دبى بنسبة 7.23% وربح رأس المال السوقى 8.89 مليار درهم، وصعدت بورصة البحرين بنسبة 1.5%، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 7.07% رابحاً 446.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6762.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% رابحاً 33.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.07 نقطة، بعد هبوط حاد أمس. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 7.07% رابحاً 446.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6762.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% رابحاً 33.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.07 نقطة، بعد هبوط حاد أمس.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 345.5 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال، وارتفع 191 سهماً، فيما تراجع سهمين.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 9.68%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.92%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 9.10%، تلاه قطاع إدارة تطوير العقارات بنسبة 8.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 8.30%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.06%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 8.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.86%، ثم السلع طويلة الأجل بنسبة 7.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 7.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 7.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 6.81%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.60%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.58%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 6.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 5.81%.

وارتفع سهم "أسمنت نجران" بنسبة 10%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 10%، ثم سهم "مسك" بنسبة 10%، فيما جاء سهم "اللجين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.66%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 0.30%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 7.32% رابحاً 152.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2231.09 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط بعد تراجع كبير شهدته خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة انتشار فيروس كورونا، لتقترب من تعويض خسائر جلسة أمس والتي سجلت فيه هبوط بنسبة 8.29%. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 7.32% رابحاً 152.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2231.09 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط بعد تراجع كبير شهدته خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة انتشار فيروس كورونا، لتقترب من تعويض خسائر جلسة أمس والتي سجلت فيه هبوط بنسبة 8.29%.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم، 343.2 مليون سهم محققة ما قيمته 447.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6470 صفقة لعدد 38 سهما، وارتفع 31 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 13.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 8.62%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 8.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 7.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 6.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 15%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 14.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 12.5 مليون ورقة بقيمة 166.5 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.22%.



بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.47% رابحاً 21.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.26 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط، وذلك بعد تراجعها الحاد أمس بضغوط مخاوف انتشار فيروس كورونا، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8.5 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.47% رابحاً 21.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.26 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط، وذلك بعد تراجعها الحاد أمس بضغوط مخاوف انتشار فيروس كورونا، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8.5 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 73.82% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 4.67%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.33%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.95%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.37%، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 28.48% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 3.16%، زين البحرين بنسبة 3%، عقارات السيف بنسبة 1.52%، بى.أم.أم.أى بنسبة 1.30%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.82%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.11%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.08%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 6.28% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.95%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعى النفط والبنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" فى دول بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعى النفط والبنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي ، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحاً 4.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4854.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5174.33 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 17.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4227.55 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.79%، خاسراً 33.71 ليغلق عند مستوى 4212.01 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 296.3 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون دينار كويتى عبر 20.5 ألف صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.96%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%.

وجاء سهم "شركة المدينة للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 31.58%، تليه شركة دار الثريا العقارية بنسبة 12.64%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 12.93%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 11.19%.