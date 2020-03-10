شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تعلق الرحلات الجوية من و إلي إيطاليا 14 يوما بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة البرتغال في بيان اليوم الثلاثاء تعليق كل الرحلات الجوية للركاب إلى ومن إيطاليا لمدة 14 يوما بدءا من غد الأربعاء كإجراء وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد علقت الرحلات الجوية إلى المناطق الأكثر تأثرا بالفيروس في شمال إيطاليا لكنها قالت الآن إنها "بعد مراقبة مستمرة لتطورات الوباء، وفي أعقاب قرار إيطاليا وضع البلاد في حجر صحي فإنها قررت توسيع التعليق ليشمل كل المناطق الإيطالية".

يأتى هذا فيما تم إلغاء الزيارات الخارجية لرئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ووضعه تحت المراقبة لـ14 يوما للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.