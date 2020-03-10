شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تعلق الرحلات الجوية من و إلي إيطاليا 14 يوما بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة البرتغال في بيان اليوم الثلاثاء تعليق كل الرحلات الجوية للركاب إلى ومن إيطاليا لمدة 14 يوما بدءا من غد الأربعاء كإجراء وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد علقت الرحلات الجوية إلى المناطق الأكثر تأثرا بالفيروس في شمال إيطاليا لكنها قالت الآن إنها "بعد مراقبة مستمرة لتطورات الوباء، وفي أعقاب قرار إيطاليا وضع البلاد في حجر صحي فإنها قررت توسيع التعليق ليشمل كل المناطق الإيطالية".
يأتى هذا فيما تم إلغاء الزيارات الخارجية لرئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ووضعه تحت المراقبة لـ14 يوما للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.
وكانت المديرية العامة للصحة فى البرتغال، أعلنت الجمعة الماضية ، عن إصابة 9 حالات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات المشتبه فى إصابتهم بالفيروس إلى 147 حالة.
وأشارت مديرية الصحة البرتغالية - فى نشرة أصدرتها حول الوضع الوبائى فى البرتغال ونقلتها صحيفة (ذا برتغال نيوز) فى نسختها الإنجليزية - إلى إصابة 9 حالات مؤكدة من بينهم 5 حالات قادمة من إيطاليا وأسبانيا، لافتة إلى أن الـ4 الآخرين تمت إصابتهم نتيجة احتكاكهم بالحالات الخمس، التى وفدت إلى البلاد مؤخرًا.
وأوضحت أنه تم عزل 5 مرضى فى مستشفى بمدينة بورتو، وواحد فى سويمبرا و3 آخرين فى لشبونة، تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاما.
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