شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.. وزير المالية: إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 10 – 3 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات ”الخليج 365”، ومنها إعلان وزير المالية عن إطلاق أكبر حزمة لدعم الصناعة، وارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

وزير المالية

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قد تعافى، وأصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أي صدمات خارجية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُناسب كل الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية.

قال إنه يتابع يوميًا عبر منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذي يضمن انضباط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لموازنة العام المالي الحالي؛ بما يحافظ على ما حققناه من نجاحات اقتصادية حظيت بإشادة مختلف المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن ضخ ٢ مليار جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، و٧ مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، أسهم في توفير فرص عمل جديدة.

قالت مصادر بوزارة البترول، أنه تم الانتهاء من 55 % من اجمالي الاعمال توصيل الغاز الطبيعي للحي الحكومي والمالي بالعاصمة الإدارية الجديدة موضحا أن حجم استثمارات أعمال توصيل الغاز للشبكة الارضية تبلغ حوالى31 مليون جنيه.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن تم الإنتهاء أيضا من حوالي 75% من أعمال توصيل الغاز لمحطة جاس كول المسئولة عن أعمال التكييف المركزي لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال توصيل الغاز الطمبيعي للحي الحكومي خلال الأشهر القليلة القادمة.

البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 271.5 مليون ورقة مالية بقيمة 773.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.95%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه، 699.8 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 55.7 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أكثر السلع المنتشر الإقبال عليها من المواطنين فى الصيدليات بسبب هلع انتشار فيروس كورونا، والتخوف من انتقال الفيروس، وأخذ المزيد من الاحتياطات اتجاهه هى: المناديل المبللة بكافة أنواعها، المواد المطهرة من الكحول الخام سواء السائل أو الكحول الذى يدخل في مطهرات أخرى، والجيل المعقم للأيدى بجميع أحجامه.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك نقص فى بعض أنواع المطهرات فى الصيدليات بسبب إقبال المواطنين الكبير على هذه الأنواع، وهناك قوائم لطلبات الصيدليات من الشركات والموزعين لهذه الأنواع من المطهرات لتلبية احتياجات المواطنين من هذه الأنواع.

سمير علام نائب رئيس شعبة النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات

قال سمير علام نائب، رئيس شعبة النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن بعض المصانع بدأت من ديسمبر الماضي خطة إحلال مركبات النقل (وتشمل الميكروباصات والميني باص) لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، لتصبح جميع مركبات النقل تعمل بالغاز الطبيعي بنهاية 2021 .

وأوضح علام - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم عقد عدة اجتماعات مشتركة مع غرفة الصناعات الهندسية لدراسة سبل تنفيذ القرار .. منوها بأن عمليات الإحلال التي ستقوم بها المصانع والشركات التابعة للشعبة تستغرق 14 شهرا، مؤكدا أن هذا الإجراء سيوفر على الدولة مليارات الدولارات التي كان سيتم توجيهها لاستيراد السولار.

Advertisements

رصد بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ﺗﺤﺴﻦ معظم ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، سجل ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺃﻓﻀﻞ أﺩﺍء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ محل الدراسة "أكتوبر- ديسمبر" ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭهو ما يتماشى ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 2019.

ويمثل مؤشر بارومتر الأعمال متوسطا بسيطا لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان وهى الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار؛ ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في هيئة الثروة المعدنية في فتح باب التقدم للمزايدة العالمية للذهب من يوم 15من شهر مارس الجاري وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠، بإجمالى ٣٢٠ قطاعًا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض ٢٣- ٢٨ درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلو متراً مربعاً.

ومن المقرر أن يتم طرح المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بقيمة 3 جنيهات بسبب هبوط الأسعار العالمية للذهب بنسبة 0.38% مع اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح عقب صعود الأسعار لمستويات كبيرة الاسبوع الماضى جراء تفشي فيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 625 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 730 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 834 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5840 جنيها

أوقية الذهب 1660 دولار.

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.61 جنيه للشراء، 18.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.37جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.34جنيه للشراء، 20.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.94 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.