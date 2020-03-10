شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية تعلق اجتماعاتها بعد إصابة موظف بكورونا إلى 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت منظمة التجارة العالمية تعلق كل اجتماعاتها بعد إصابة موظف بفيروس كورونا، وقد أعلنت المنظمة تعليق اجتماعاتها حتى 20 مارس.
وقد أعلن المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية قبل قليل ، إن أحد العاملين بالمنظمة التي مقرها جنيف اصيب بفيروس كورونا المستجد وإن المنظمة "تتخذ كل الاحتياطات الضرورية".
وسئل المتحدث دانيل بروزن التعقيب على تقارير بأن موظفا أصيب بالفيروس، فقال في رد بالبريد الالكتروني "نؤكد أن عضوا بهيئة العاملين بالمنظمة اصيب بفيروس كورونا. نتخذ كل الاحتياطات الضرورية ونراجع الوضع بشكل مستمر للوقوف على التطورات".
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