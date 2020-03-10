شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.1325 ويستقر دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات بإغلاق يومي دون هذا المستوى سيؤكد استمرار الانخفاض على المدى اللحظي، بينما الارتقاء فوقه سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.1457 مبدئياً.

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