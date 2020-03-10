شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض وسط ضغوط من ارتفاع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع إقبال المستثمرين نحو أصول المخاطرة مجددا بالإضافة إلى ارتفاع الدولار على نحو واسع النطاق أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتتواصل جهود مكافحة فيروس "كورونا" على مستوى العالم حيث أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" استعداد البيت الأبيض لمناقشة ضخ تحفيزات نقدية بالتعاون مع الكونجرس لمواجهة تداعيات المرض.

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وأضاف "ترامب" بأن الجمهوريين بمجلس الشيوخ متفقين على إجراءات التحفيز النقدي لمواجهة "كورونا" والتي من بينها إمكانية خفض ضرائب الدخل وتوفير دعم مالي للمتضررين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.3 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 95.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.9% إلى 1660.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1681.3 دولار وأقل سعر عند 1649.4 دولار.