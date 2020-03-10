شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز مكاسبه إلى 1.5% بعد تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل انتعاش الأسواق العالمية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وعلق "ترامب" على ما حدث أمس من خسائر فادحة في "وول ستريت" بأن الإعلام هو السبب وراء ذبلك بسبب مبالغته وتضخميه للأمور المرتبطة بفيروس "كورونا".



وأضاف "ترامب" أن الأنفلونزا الموسمية تتسبب في وفيات بعشرات الآلاف في الولايات المتحدة سنوياً، ولا يحدث ما حدث أمس في سوق الأسهم.

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وأكد "ترامب" استعداد إدارته للتقدم بتحفيزات لدعم الاقتصاد مثل خفض ضرائب الدخل ودعم مختلف المتضررين من تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.



من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" نجاح بلاده في احتواء فيروس "كورونا" في مدينة "ووهان" التي تعد بؤرة انتشار المرض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.3 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 95.2 نقطة.