شكرا لقرائتكم خبر عن خطة اقتصادية لمواجهة «كورونا» في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
ومن بين الإجراءات المتوقعة وضع تشريع لحماية العاملين بالساعة، الذين قد لا يتلقون رواتب بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي أو يتأثرون بإجراءات الحجر الصحي. كما أن ترامب سوف يعلن عن إجراءات على علاقة بخفض الضرائب على الرواتب.
ومن المقرر أن يعقد وفد من البيت الأبيض، يضم وزير الخزانة ستيفن منوشين، اجتماعا مع مشرعين في مبنى الكابيتول (الكونجرس ) لمناقشة التشريع . في الوقت ذاته ـ اجتمع ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من وزارة الصحة.
وأشاد "ترامب" بالخطوات التي اتخذتها شركات سفن السياحة وشركات الطيران للسيطرة على انتشار الفيروس، قائلا: "سوف نساعدهم عبر هذا التشريع". وتعتزم الإدارة الأمريكية لقاء المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت غدا الأربعاء.
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