شكرا لقرائتكم خبر

تعديل أسعار البنزين يرفع إيداعات حساب المواطن لـ 2.7 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما أودع برنامج حساب المواطن أمس 2.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن هذه الدفعة شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، مبينا أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين ارتفعت بنحو 0.5% عن الدفعة السابقة.

ووفقا للتقرير الشهري لبرنامج حساب المواطن أمس، بلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 نحو 68.8 مليار ريال.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين (مارس 2020) بلغت 83%، ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي التعويضات عن دفعات سابقة 452 مليون ريال .

وذكر القحطاني أن 53% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد القحطاني بأن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكل الذكور المستقلون 47%، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.