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القصبي يدشن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وأكبر مركز لذكاء الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد القصبي في واجهة الرياض، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يهدف إلى تيسير إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وافتتح القصبي مركز «ذكاء» التابع لهيئة «منشآت» الذي يعد أكبر مركز لذكاء الأعمال، إضافة إلى مركز ريادة الأعمال، والمقر الجديد لمركز دعم المنشآت، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.

واطلع القصبي على الخدمات التي يقدمها المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي سيسهم في تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة تشمل تراخيص الأعمال، والخدمات الأخرى التي يحتاجها القطاع الخاص، الذي يقدم حاليا خدمات سبع جهات حكومية تشمل خدمات وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخدمات التوثيق بالإضافة إلى خدمات «مراس».

كما افتتح مركز «ذكاء» الذي يعد أول مركز متخصص في المملكة لتمكين المنشآت ورأس المال البشري بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى خلق شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج لخدمة وتطوير المستفيدين.

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وافتتح مجمع ريادة الأعمال، واطلع على الخدمات التي يقدمها لدعم المشاريع الناشئة من خلال توفير مساحات مكتبية وخدمات لوجستية واستشارات إدارية وتسويقية وقانونية ومالية.

مركز دعم المنشآت

16 ألف مستفيد ومستفيدة

1,418 سجلا تجاريا جديدا خلال 9 أشهر

571 مستفيدا بمزاولة النشاط التجاري

874 منشأة استفادت من خدمات المركز