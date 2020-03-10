شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع استغلال الأصول فى حوار لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، حوارا شاملا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تطرق فيه للعديد من المشروعات المستقبلية وتطوير الشركات واستغلال الأصول الكبيرة من الأراضى، وكذلك بعض التحديات التى تواجه القطاع وسبل مواجهتها، ولا سيما ملف الطاقة الذى يشمل الغاز والكهرباء.

تطرق الحوار الذى سينشر لاحقا، للعديد من المحاور، منها استغلال مساحة الـ26 مليون متر مربع، من الأراضى غير المستغلة فى الشركات، واستغلال الأصول وبيع الأراضى، وانعكاس ذلك على الشركات.