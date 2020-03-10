شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نتعاون مع ثلاث جهات حكومية لتدوير المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتعاون مع جميع الجهات الحكومية فى المشروع الخاص بحوكمة المخلفات الإلكترونية، والتى تتمركز أبرزها القطاع المصرفى والاتصالات وهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى بحضورة وزيرة البيئة والسفير السويسرى فى القرية الذكية، أن الوزارة تحدثت فى هذا الشأن مع مسؤولى البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، فيما يتعلق بالحاسبات فى السنترالات والأجهزة التى تحوى ألواح للمخلفات الإلكترونية.

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فيما قالت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق باسم "اى تدوير"، لتحفيز المواطنين على تسليم المخلفات الإلكترونية لديهم مقابل للحصول على نقاط تمكنهم من شراء أجهزة جديدة.

فيما قال حسام علام مسؤول مركز سيدارى أحد المشاركين فى المشروع، ان المركز جمع بيانات من مصلحة الجمارك خاصة بأجهزة الحاسبات التى تدخل مصر منذ 2018 و لمدة خمس سنوات، قد تتضمن معادن نفيسة تصل إلى 9 مليون طن ذهب ما يوازى 300 مليون دولار.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن عن تعاون مع وزارة البيئة و السفارة السويسرية بالقاهرة لحوكمة التخلص من المخلفات الإلكترونية مثل الحاسبات وإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة ويراعى مخاطرها.