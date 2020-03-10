شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مصر الاكثر ارتفاعا فى أسعار الغاز للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الغاز فى العديد من الدول الأوروبية والصناعية والولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا فى أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى مقارنة بمصر والتى يشهد فيها سعر الغاز للمصانع ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالدول الأخرى حيث يصل فرق السعر بين مصر ما بين 2.5 دولار و3.5 دولار لكل مليون وحده حرارية وكانت الأسعار بالعالم كالتالي.. 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فى الدول الأوروبية .

1.84 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فى الولايات المتحدة الامريكية .

1.28 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية روسيا

أما فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعى فى مصر فكان كالتالي ..

6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت .

دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. مصر الاكثر ارتفاعا فى أسعار الغاز للصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.