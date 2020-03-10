شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير محمد العريان لـ CNN: دول ستواجه ركودا اقتصاديا بعد تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، محمد العريان، في حديث مع سى إن إن، إنه يعتقد أن دولاً مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة ستواجه ركوداً اقتصادياً بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال العريان إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال فى مرحلة الوسط، ولكن إذا استمرت اضطرابات السوق ستشهد ركوداً أيضاً.

وبسؤاله عن أن هذه المرة الأولى منذ عقود التي يحدث فيها ركود عالمى منسق، ولكن هل يمكن أن يوازن النمو حالة الركود، فقال "يجب أن نفهم أمران، الأول عن الاقتصاد والثانى عن الأسواق، أولا في الاقتصاد نواجه دمارا في الطلب والعرض في نفس الوقت، لماذا؟ لأن فيروس كورونا يخلق توقفا مفاجئا فأنا وأنت لم نعد نريد السفر، لم نعد نريد الذهاب في رحلة بحرية، كل شيء توقف. لذلك، قمت فى آن واحد بتدمير الطلب والعرض، وهذا يحدث عادة في الدول الهشة والفاشلة وليس فى الاقتصادات الحديثة."

وأضاف: ثانيا الظروف الأولية مهمة، المكان الذى تبدأ منه مهم جدا، من حيث القيمة المقدرة والأساسيات وثقة البنك المركزى.

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كشف تقرير أن المستثمرين يستعدون لتراجع حاد في الاقتصاد العالمي بسبب اضطراب فيروس كورونا ، الذي يعتقدون أنه سيؤدي إلى ركود عميق في معظم أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، حيث سجل مسح سينتكس للمستثمرين يوم الاثنين أكبر انخفاض شهري له على الاطلاق في مؤشر المعنويات لاقتصاد منطقة اليورو ، والذي انخفض بنسبة 22.3 نقطة إلى ناقص 17.1 ، وهو أدنى مستوى له منذ أزمة الديون السيادية للتكتل في عام 2013.

تسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا في فرض إيطاليا للحجر الصحي على جزء كبير من شمالها الصناعي المزدهر ، والذي يحتوي على ربع سكان البلاد وينتج ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه ، بدأت الإغلاقات المدرسية وإلغاء الفعاليات وقيود السفر على العمال تؤذي السياحة وشركات الطيران وشركات الترفيه في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.