شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تعاون مع "البيئة" وسفارة سويسرا لحوكمة التخلص من المخلفات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تعاون مع وزارة البيئة و السفارة السويسرية بالقاهرة لحوكمة التخلص من المخلفات الإلكترونية مثل الحاسبات وإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة ويراعى مخاطرها.

وأوضح الوزير فى مؤتمر صحفى، أن هذا الأمر يتطلب خلق فرص عمل مع متخصصين لتفكيك هذه الحاسبات والتخلص منها على نحو أمن صديق للبيئة، لذا ستعمل الوزارة على تدريب عدد ضخم من الشباب فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى إعادة استخدام جزء من هذه الحاسبات فى وظائف أخرى ليحصل عليها الشباب دون كلفة زائدة.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يستهدف الحفاظ على البيئة وخلق فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن التعاون مع وزارة الاتصالات و السفارة السويسرية، أن التعامل مع المخلفات الالكترونية أخطر وأصعب من المقامة، لذا نسعى للتخلص منها بشكل أمن وسط عمليات التحول الرقمى.

وذكرت الوزيرة إنه مع عمليات التحول الرقمي سيتضاعف حجم تلك المخلفات، مع سعر المستخدمين دائما لاقتناء الاحدث من الأجهزة و التخلص من القديم لديهم، فضلا عن امتلاك كل مواطن لأكثر من هاتف محمول ما يشير إلى وجود مخالفات خطرة كبيرة لا يمكن أن تعيش بيننا لأنها تمثل كارثة على الصحة للعامة.

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وأشارت إلى وجود مشروع قائم حاليا مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة يشير بعد دراسته إلى وجود 88 الف طن مخالفات إلكترونية بمصر سنويا.