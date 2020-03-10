شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: "ترامب" وولي العهد السعودي يبحثان تطورات أسواق الطاقة العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول أسواق الطاقة العالمية وعدة موضوعات إقليمية وكذلك العلاقات الثنائية، بحسب "العربية".

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك وحلفائها في الفترة من مايو إلى يونيو القادمين في ظل غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

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جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي بعد حديث للرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

ووسعت أسعار النفط العالمية من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتفع بأكثر من 13%، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربع سنوات، وضمن محاولات الانتعاش بعد تكبد أكبر خسارة يومية منذ حرب الخليج فى عام 1991.

ويأتي ارتفاع البترول اليوم وسط تطلع الأسواق إلى تعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، ويكبح توسيع عمليات التعافي استمرار ضغط العوامل الأساسية السلبية، خاصة انهيار تحالف "أوبك بلس" وتحرك السعودية بشكل منفرد للحفاظ على حصتها السوقية.