شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية لا ترى حاجة لاجتماع أوبك وحلفائها في ظل غياب التوافق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة (أوبك+) في الفترة من مايو إلى يونيو القادميين في ظل غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق، بحسب "العربية.

ووسعت أسعار النفط العالمية من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتفع بأكثر من 13%، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، بدعم عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربع سنوات، وضمن محاولات الانتعاش بعد تكبد أكبر خسارة يومية منذ حرب الخليج فى عام 1991.

ويأتي ارتفاع البترول اليوم وسط تطلع الأسواق إلى تعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، ويكبح توسيع عمليات التعافي استمرار ضغط العوامل الأساسية السلبية، خاصة انهيار تحالف "أوبك بلس" وتحرك السعودية بشكل منفرد للحفاظ على حصتها السوقية.