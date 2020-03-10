شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تُوضح الأثر المالي لرفع الدعم عن مدخلات الأعلاف على قطاعي الدواجن والألبان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن وجود تأثير لرفع الدعم بصوره كاملة عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف غير الخضراء، على كل من قطاع الدواجن وقطاع الألبان.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه فيما يتعلق بقطاع الدواجن؛ فستم استبدال دعم مدخلات الأعلاف بدعم موجه للإنتاج النهائي من الدواجن.

هذا ومن المتوقع أن يكون صافي الأثر المالي على قطاع الدواجن من هذا التغيير غير جوهري من الناحية المادية لعام 2020 والسنوات القادمة.

أما فيما يتعلق بقطاع الألبان، فسيكون تأثير رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف الخضراء غير جوهري لعام 2020، بسبب الإعانات المستحقة عن الفتره قبل رفع الدعم.

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وأفادت المراعي بأن الأثر المالي للسنوات التالية لعام 2020 سيتراوح بين 150-170 مليون ريال على أساس سنوي.

وتواصل المراعي التركيز على كفاءة الأعمال، وتحسين التكاليف وغيرها من المبادرات للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لهذه التغييرات في دعم مدخلات الأعلاف على المدى الطويل.

يُذكر أن الشركة أعلنت، في ديسمبر الماضي، عن أنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه قرار وزير البيئة والمياه والزراعة بخصوص رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.