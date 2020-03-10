شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نيتها لتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في شهر ابريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل المُقبل.

وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد علقت تداول سهم الشركة في السوق ابتداء من الساعة 11:48، اليوم الثلاثاء، بناءً على طلبها، فيما عاد السهم بعد ذلك للتداول عند 30.95 ريال بارتفاع 8.9%، وذلك بعد ارتفاعه قبل تعليقه بنسبة 6% إلى مستوى 30.05 ريال.

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هذا وتتوقع الشركة أثراً مالياً إيجابياً لزيادة عمليات الإنتاج والبيع على النتائج المالية على المدى الطويل.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).