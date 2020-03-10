شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء التعليمية تستحوذ على "الفلاح الأهلية" مُقابل 50 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقعيها اتفاقية شراء كامل حصص شركة الفلاح الأهلية وذلك مقابل قيمة إجمالية قدرها 50 مليون ريال.

وقالت عطاء، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الصفقة تأتي توافقاً مع استراتيجيتها التعليمية للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بالاندماج والاستحواذ بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

وتتوقع عطاء بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من الربع الرابع للعام المالي الحالي و المنتهي في 31 يوليو 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح عطاء ارتفعت بنسبة 6.9% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 31 يناير 2020 إلى 17.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 33.5 مليون ريال في الستة أشهر الأولى المنتهية في 31 يناير 2020 مقابل صافي أرباح بلغ 33.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2019.

يُذكر أن شركة الفلاح المحدودة تمتلك مجمع مدارس الفلاح بمدينة الرياض، كما أن المجمع يشمل جميع المراحل التعليمية للبنين و البنات من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية (KG-G12).

هذا وبلغت إيرادات شركة الفلاح للأعوام 2017 و2018 و2019 من واقع القوائم المالية المدققة للشركة 19.673مليون، 17.065 مليون، 16.608 مليون ريال على التوالي، كما بلغ صافي الدخل للأعوام الثلاث من واقع القوائم المالية المدققة 5.869 مليون، 3.368 مليون، 3.461 مليون ريال على التوالي.