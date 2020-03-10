شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه مع اقتراب خام "برنت" من مستوى 36 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي خلال تعاملات الثلاثاء معوضة جزءا من الخسائر التي سجلتها أمس، لكنها قلصت مكاسبها وسط ترقب لبيانات المخزون الأمريكي والتطورات على الساحة العالمية.



كان النفط قد تعرض أمس لخسائر فادحة هي الأكبر على أساس يومي منذ حرب الخليج عام 1991، وذلك على أثر انهيار اتفاق "أوبك" مع المنتجين المستقلين ودخول السعودية وروسيا فيما يشبه حرب أسعار مع قرار الرياض بخفض سعار صادراتها من الخام للعملاء وإغراق السوق.



لكن النفط تلقى اليوم إشضارة .إيجابية من روسيا أبدت فيها استعدادها للتعاون مجددا مع "أوبك" من أجل إعادة الاستقرار والتوازن للسوق.

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وساد التفاؤؤل بالأسواق العالمية مجددا مع إعلان دول على رأسها الولايات المتحدة احتمالية ضخ تحفيزات كخفض ضرائب الدخل ودعم المتضررين من فيروس "كورونا".



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء عن بياناتها الرسمية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في حين سيكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 6% إلى 33 دولارا للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.6 دولار وأقل سعر عند 30.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 6.2% إلى 36.5 دولار للبرميل، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 38.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 35 دولارا.