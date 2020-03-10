شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بضغط من الدولار وتصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام نظيره الأمريكي في أعقاب تصريحات رئيس البنك المركزي في نيوزلندا "أدريان أور".



وصرح "أور" بأن بلاده تمتلك ما يكفي من الأدوات والقدرات التي تمكنها في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته على الاقتصادي الوطني.



وأضاف "أور" بأن خفض المزيد من الفائدة يعني التراجع بها إلى نطاق سالب، وهي حالة صعبة في كل شيء وغير تقليدية للسياسة النقدية.

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وأعرب مستثمرون عن خيبة أملهم إزاء تصريحات "أور" والتي تلمح إلى عدم التدخل بأي إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي رغم تدخل بننوك مركزية عالمية بخفض الفائدة وغيرها لدعم اقتصاداتهم.



يذكر أن الاحتياطي الاتحادي قرر الأسبوع الماضي وبشكل مفاجيء خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00% لاحتواء أي تداعيات ناجمة عن فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع الدولار النيوزلندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6299، وسجل أعلى سعر عند 0.636 وأقل سعر عند 0.6286.