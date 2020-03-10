"ضوئيات" أول مشغل افتراضي لخدمات انترنت الأشياء في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

رخصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركة ضوئيات المتكاملة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، رخصة مشغل افتراضي لخدمات انترنت الأشياء بصفتها أول مشغل بالمملكة.

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إن من أهم القطاعات التي يتوقع أن تستفيد من تقنية انترنت الاشياء في المملكة خلال الفترات المقبلة، قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والمواصلات والتخطيط العمراني، بحيث يمكن لها أن تستفيد من الخدمة بشكل سهل ومتسارع.

وستقدم شركة ضوئيات المتكاملة من خلال الرخصة عددا من الحلول، للمدن الذكية، الصناعات البترولية والبتروكيماوية ومنظومة الطاقة الكهربائية في السعودية، كما يمكن لضوئيات أن تدعم الصناعة والتصنيع والمصانع الخدمات الصناعية والثورة الصناعية الرابعة، بتقديم حلول متكاملة، أيضا تقدم شركة ضوئيات المتكاملة حلولا مبتكرة للأفراد لرفع كفاءة الطاقة من خلال تقديم حلول للمنازل الذكية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن انترنت الأشياء هي خدمة حديثة على مستوى العالم، تسمح للشركات بتغيير أساليب عملها اليومي، بحيث تكون أكثر كفاءة وسرعة وأسهل لخدمة المشترك النهائي، يساعد على إنتاج منتجات جديدة ترفع أرباح الشركات وتخفف من أعباء التشغيل.