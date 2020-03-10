شكرا لقرائتكم خبر عن منصور عامر يبيع "بورتو جروب".. وعبد السلام مسعود أبرز المساهمين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع رجل الأعمال منصور عامر آخر مساهماته بشركة بورتو جروب، خلال جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ليتخارج مؤسس المجموعة نهائياً لصالح عدد من المساهمين أبرزهما عبد السلام مسعود عبد الكريم، والذى أصبح يمتلك مع مجموعته المرتبطة نسبة 15.15%.

ونفذ خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بيع شركة "Sol Global"، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر آخر ما تبقى من أسهمها تقريبا فى مجموعة بورتو القابضة، حيث باعت الشركة 50154992 سهم أى ما يوازى 5 % من نسبة أسهمها المتبقية فى صفقة قدرها 28.1 مليون جنيه تقريباً، وأصبح إجمالى ما يملكه منصور عامر لا يتعدى 0.75% مقارنة بما كانت تمتلكه من قبل بشركة بورتو جروب .

وبحسب نشرة طرح شركة عامر جروب عام 2010، فإن شركة Sol Global"" هي شركة مؤسسة فى جبل طارق، ويمتلك منصور عبد المجيد عامر 63.7% من رأسمالها، بينما يمتلك محمد الأمين رجب جمعة 36.3% من رأسمالها، وسبق أن ترك منصور عامر موقعه كرئيس مجلس إدارة للشركة منذ 3 سنوات تقريباً.

ووفقاً للإفصاحات السابقة، باعت شركة "Sol Global"، المملوكة لرجال الأعمال حصتها على مدار 4 شهور متتالية بداية من أغسطس حتى نوفمبر، لتخفض حصتها من 34.4% إلى 5.277، وبدأت في شهر أغسطس ببيع 55 مليون سهم تقريبا من حصتها بالمجموعة على مرتين بقيمة إجمالية 41 مليون جنيه تقريباً لتنخفض حصتها من 34.3% إلى 29% بعد بيع 54.8 مليون سهم على مرتين، ثم في شهر سبتمبر باعت 88.05 مليون سهم من بورتو جروب لتنخفض نسبة مساهمتها من 29% إلى 20.23%، وفى نوفمبر الماضى، باعت 141.15 مليون سهم من بورتو جروب لتنخفض ملكيتها في الشركة من 19.34% إلى 5.277%، بقيمة إجمالية للصفقة 92.43 مليون جنيه.

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وتأسست مجموعة بورتو القابضة فى أغسطس 2015 نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، وتعمل المجموعة فى قطاع العقارات مع التركيز على انشطة التطوير العقاري، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة فى مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرها فى محافظة القاهرة.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 601.9 مليون جنيه، موزعا على مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 0.60 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين عبد السلام مسعود عبد الكريم بحصة 10% قبل الصفقة الأخيرة، محمد الأمين رجب أحمد جمعة بحصة 6.788%، سول القابضة المحدودة 5.2779%، عادل عبد الله المنسوب بحصة %4.79، الوقف المصري المحدودة (1.846%).

وضمت قائمة المساهمين أسماك م م ح (1.13%)، لانتس العالمية المحدودة (0.2192%، فينبي العقارية المحدودة (0.213%)، وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 (0.019%، شريف سامي خليل إسحاق (0.0006%)، عمر منصور عبد المجيد عامر (0.0004%)، ندى عامر (0.0004%)، عبد المجيد عامر (0.0004%، محمود هشام مصطفى محمود وهبه (0.0001%)، علي محمد رشاد (0.0001%)، محمد سيد محمد عبد الرازق (0.00%).

وحققت مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إيرادات بلغت 1.26 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 1.37 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت أرباحاً بلغت 91.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 115.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.