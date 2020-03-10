شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 15.56 دولار ليسجل 34.26 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكویتیة ،انخفاض سعر برمیل النفط الكویتي 15.56 دولار لیبلغ 34.26 دولار في تداولات یوم أمس الأثنین مقابل 49.82 دولار في تداولات یوم الجمعة الماضي وذلك وفقا لوكالة كونا.

وعالمیا عانت أسعار الخام امس الاثنین من أكبر تراجع یومي لھا منذ عام 1991 مع قیام عدد من كبار منتجي النفط في العالم بحرب أسعار تھدد بإغراق أسواق النفط العالمیة بالمعروض.

ودفع التراجع بنحو 25% في أسعار النفط الى عملیات بیع یحركھا الفزع وخسائر حادة لمؤشرات الأسھم الأمریكیة الرئیسیة مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي في ظل الانتشار السریع لفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19.(

Advertisements

وقالت كل من السعودیة وروسیا إنھا ستزید الإنتاج مطلع الأسبوع القادم بعد أن انھار یوم الجمعة الماضي اتفاق استمر لثلاث سنوات بینھما وبین منتجي نفط كبار آخرین لكبح المعروض.

ورفضت موسكو دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تعمیق تخفیضات إنتاج النفط للتأقلم مع التراجع الكبیر فى الطلب الناجم عن تأثیر فیروس كورونا على حركة السفر والنشاط الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10.91دولار بما یعادل 24.1% لیتحدد سعر التسویة عند 34.36دولار للبرمیل في حین نزل الخام الأمریكي غرب تكساس الوسیط 10.15 دولار أو24.6 بالمئة لیغلق على 31.13 دولار للبرمیل.

وارتفعت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها فى يوم واحد فى نحو 30 عاما، فى الوقت الذى يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادى محتمل فى ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا فى الصين.