شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: تدريب 63 حرفياً على كيفية تنفيذ التصميمات الجديدة بتقنيات فنية حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة مؤتمراً ختامياً لأنشطة بروتوكول التعاون المشترك مع المجلس الثقافي البريطاني لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج "تطوير الاقتصاد الشامل والإبداعي" والذى قام بتنفيذه برنامج كريتيف إيجيبت، شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وأليكس لامبرت، نائب رئيس المركز الثقافي البريطاني.

وقال الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن بروتوكول التعاون استند إلى ثلاث محاور أساسية تضمنت مسابقة التصميم، وتنمية قدرات ومهارات المصممين ورواد الأعمال ومسؤولي الجمعيات الأهلية، كما تضمن أيضاً تقييم معرض خارجي في برمنجهام بالمملكة المتحدة تمهيداً للمشاركة بمنتجات عارضي برنامج كريتيف إيجيبت في العام المقبل لفتح أسواق جديدة للحرفيين ورواد الأعمال.

وأضاف طه أن مشروع مسابقة التصميم استهدف ربط المصممين المبدعين بمصنعى الحرف اليدوية والتراثية لتطويرها في خمسة قطاعات هي هي الكليم اليدوي، والتلي، والالباستر، والخيامية، والفخار، مشيراً إلى أنه تقدم للمسابقة ما يزيد علي 40 مصمم فاز منهم 4 مصممين حيث تم ربطهم بالتجمعات الحرفية في محافظات الوادي الجديد، والاقصر، والقاهرة، وسوهاج.

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ولفت إلى أن تنفيذ المشروع تضمن تدريب 63 حرفياً على كيفية تنفيذ التصميمات الجديدة بناءً على تقنيات فنية حديثة لتنفيذ التصميم بجودة مرتفعة وأيضا تدريب المنتجين على كيفية التشطيب الجيد للمنتج.

ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن البروتوكول سعى في الجزء الثاني من المشروع إلى تقييم احتياجات عدد آخر من المصممين ورواد الأعمال ومسؤولي الجمعيات الأهلية، لتحسين مهاراتهم الإدارية والتكنولوجية اللازمة لنجاح مشروعاتهم، وذلك لمواكبة متغيرات السوق وتنمية المشروعات الخاصة بهم، حيث تم تدريب 57 على مهارات إدارة المشروعات والتسويق الإلكتروني لما يمثله من دور هام وحيوي في عملية التسويق والترويج للعلامات التجارية والمنتجات المختلفة.

وأضح طه أن برنامج كريتيف إيجيبت يعتبر أكثر من مجرد منفذ تجارى، فهو أول مركز متكامل يجمع بين جدرانه ثقافات متعددة ويبرز التواصل بين الحضارات التاريخية المختلفة من خلال تجربة مبتكرة تجمع بين التسوق والترفيه واكتساب المعرفة.

جدير بالذكر أن كريتيف ايجيبت يعد أول علامة تجارية مسجلة في مجال المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية في مصر تستهدف الحفاظ علي التراث المصري وتحقيق التنمية المستدامة للحرفيين المصريين، حيث يجمع منتجات ابداعية وحرفية منتجة من مجموعة من أبرز رواد الأعمال والمصممين والحرفيين المصريين بإجمالي 140 مورد منهم 40 تجمع صناعي في 17 محافظة مختلفة.