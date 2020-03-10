شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة خامات "أوبك" يستقر عند 34.71 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الیوم الثلاثاء أن سعر سلة خاماتها تراجع أمس الاثنین بواقع13.63 دولارا للبرمیل لیستقر عند 34.71 دولارا للبرميل مقارنة بـ48.33 دولارا للبرمیل يوم الجمعة الماضية.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

وارتفعت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها فى يوم واحد فى نحو 30 عاما، فى الوقت الذى يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادى محتمل فى ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا فى الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3% إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 2.46 دولار أو 7.9% إلى 33.59 دولار للبرميل.

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وانخفض الخامان القياسيان 25% أمس الاثنين، لينخفضا لأدنى مستوياتها منذ فبراير 2016 ويسجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية فى يوم واحد منذ 17 يناير كانون الثانى 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل موضحا إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا، كما أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل. وذلك وفقا لرويترز .