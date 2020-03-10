شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال التحفيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع بأكثر من 2% اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى تراجع فيه قلق المستثمرين بفضل آمال بإجراءات تيسير نقدى منسقة لتفادى ركود عالمى بعد يوم من أكبر خسارة للسوق منذ الأزمة المالية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 601.98 نقطة أو 2.52% عند الفتح إلى 24453 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 66.92 نقطة أو ما يُعادل 2.44% إلى 2813.48 نقطة.
وربح المؤشر ناسداك المجمع 269.09 نقطة أو 3.38% إلى 8219.76 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال التحفيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.