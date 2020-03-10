شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع بأكثر من 2% اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى تراجع فيه قلق المستثمرين بفضل آمال بإجراءات تيسير نقدى منسقة لتفادى ركود عالمى بعد يوم من أكبر خسارة للسوق منذ الأزمة المالية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 601.98 نقطة أو 2.52% عند الفتح إلى 24453 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 66.92 نقطة أو ما يُعادل 2.44% إلى 2813.48 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 269.09 نقطة أو 3.38% إلى 8219.76 نقطة.