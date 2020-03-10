شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مصر تطلق مرحلة جديدة لـ "The Vues" ضمن استثماراتها فى بلومفيلدز بمستقبل سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - د. احمد شلبى: إطلاق "The Vues" وبدئ الأعمال الإنشائية في بلومفيلدز خلال شهر مارس يؤكد أننا نخطو خطوات جادة نحو استكمال المراحل الأولى من المشروعتسليم جميع المراحل خلال مواعيد التسليم المتفق عليها يعكس التزام تطوير مصر تجاه عملائها

أعلنت شركة تطوير مصر عن إطلاق مرحلة جديدة " The Vues" في مشروع بلومفيلدز في مستقبل سيتى في القاهرة الجديدة، خلال اللقاء السنوي الذي تعقده تطوير مصر مع المسوقين العقاريين وحضره 1500 شخص يمثلون 300 شركة للتسويق العقاري. يمتاز مشروع بلومفيلدز بكونه مشروع عمراني متكامل ومتعدد الاستخدامات، كما يتفرد بموقعه الاستراتيجي حيث انه بالقرب من شارع التسعين ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي كما يوفر وصولاً مباشراً إلى محطة القطار السريع في القاهرة الجديدة والمطار الدولي، وقريب من المربع الذهبي والعاصمة الإدارية وهو على بعد 45 دقيقة فقط من العين السخنة.

ويمتد مشروع بلومفيلدز على مساحة 415 فدان بإجمالي استثمارات تصل الي 33 مليار جنيه وتضم المرحلة الجديدة " The Vues" أكثر من 1000 وحدة بمساحات تتراوح بين 75-210 متر، بعدد 1-3 غرف على حسب مساحة الوحدة وذلك ضمن المكون السكنى في المشروع والذي يمتد على مساحة 325 فدان كما تشمل هذه المساحة المكونات الإدارية والتجارية والترفيهية. كما يتضمن المشروع منطقة تعليمية علي مساحة 90 فدان باستثمارات تصل الي 5 مليارات جنيه تشمل 4 مدارس دولية وحرم جامعي دولي لريادة الاعمال من المقرر أن يستضيف عددًا من فروع لجامعات دولية International Branch Campus (IBC)وقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نيو جيرسي للعلوم والتكنولوجيا NJIT والتي من المقرر ان تستقبل أول طالب لها فى سبتمبر 2021.

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وعقب د. أحمد شلبى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن المرحلة الجديدة التي تم اطلاقها فى بلومفيلدز وبدئ الاعمال الانشائية بالمشروع خلال شهر مارس يؤكد أننا يوما بعد الأخر نخطو خطوات جادة نحو استكمال المراحل الاولي من المشروع ليتم تسليم جميع المراحل خلال المواعيد المتفق عليها، وذلك يعكس التزام الشركة تجاه عملائها، كما أشار الدكتور شلبي الى أن مشروع بلومفيلدز له طابع الخاص في التصميم حيث انه مشروع يتميز بعناصر متعددة تحقق مفاهيم الاستدامة العالمية مما سيساهم في تحقيق قيمة مضافة وأسلوب حياة مختلف لعملاء تطوير مصر.

من المقرر طرح خطط بيعية للمرحلة الجديدة ‘’The Vues’’ تتضمن 0% مقدم للتعاقد والسداد على أقساط تصل الى 10 سنوات بهدف جذب المزيد من العملاء الذين نستهدفهم للإقامة فى بلومفيلدز. وتتضمن المرحلة الجديدة حديقة مركزية كبيرة مقامة على مساحة 10 أفدنة تتيح رؤية كاملة لها من كافة الوحدات ومن كافة الاتجاهات، وبها العديد من المرافق تتضمن مسارات للركض، منطقة للحيوانات الأليفة، wifi، منطقة للشواء، صالة رياضية، ممرات للدراجات، ملاعب رياضية، وجيم.

وقد تم تصميم هذه المرحلة بالاستعانة بمجموعة كبرى من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الهندسية والمعمارية، وذلك لوضع خطة تنفيذية متكاملة بدءا من وضع الاساسات وحتى التشطيبات النهائية واختيار الديكورات والتصميمات الداخلية التى تقوم بها تطوير مصر من خلال شراكتها مع المهندسة ومصممة الديكور المصرية الشهيرة «مني حسين»، والتى تقدم تصميمات مبدعة ومبتكرة، تتوافق مع رؤية وفلسفة تطوير مصر التي تشمل تقديم أسلوب حياة راق لعملائها.

ومن ناحية أخرى ستقوم شركة تطوير مصر بطرح 350 وحدة سكنية داخل مشروعها الرائد بمنطقة العين السخنة المونت جلالة . بتصنيفات مختلفة حرصا من الشركة على تقديم وحدات أكثر كفاءة لتناسب احتياجات العملاء المختلفة. فالوحدات تختلف من حيث الشكل والمساحات، وتتضمن تاون هاوس بمساحات تتراوح بين 155-188 متر، ذات 3 غرف ،وفيلات مستقلة بمساحات تتراوح بين 213-220 ذات 4 غرف ذلك الي جانب غرفة اخرى للمربية في كلاً من المنتجين. بالإضافة الى طرح شاليهات بمساحات تتراوح بين 95- 115 متر ذات غرفتين و 3غرف، ووحدات من منتج " Loft " بمساحات تتراوح بين 70-112 متر ذات غرفة وغرفتين و 3غرف.







