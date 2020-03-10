شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات ترامب بشأن دعم الاقتصاد الأمريكى تقود البورصات العالمية للتعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت مؤشرات البورصات العالمية اليوم الثلاثاء، مدعومة بتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بجانب اعتزامه إجراء خفض محتمل للضرائب، ما كان له انعكاسات إيجابية على حركة مؤشرات أسواق المال العالمية خاصة الأسيوية والأوربية التي تسبق تعاملاتها السوق الأمريكية.

وارتفعت جميع مؤشرات البورصة الأمريكية في العقود المستقبلية اليوم ، حيث ربح مؤشر داوجونز 4.4 %، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 4.64% وامتدت المكاسب إلى مؤشر بورصة ناسدك الذي استرد 4.70% من خسائره التي سجلها بالأمس.

وفي أسيا.. انتعشت الأسهم الأسيوية في ختام تعاملات اليوم، وسط تفائل المستثمرين مع اتجاه صناع السياسة العالمية على تقديم حوافز لدعم الأسواق، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن خطط تحفيز للاقتصاد المريكي، تلاها إعلان البنك المركزي الياباني عن خطط تحفيزية بقيمة 4 مليار دولار، ليرتفع مؤشر "نيكاي" الذي يقيس أداء بورصة طوكيو بنسبة 0.85 % ليصل إلى 19867 نقطة، كما صعد مؤشر " شنجهاي" الصيني بنسبة 1.82% ليصل إلى 2996.7 نقطة، وربح مؤشر "هانج سينج " بنسبة 1.52 % ليصل إلى 25421.2 نقطة، وسجل مؤشر بورصة سنغافورة ارتفاع بنسبة 1.88% ليصل إلى 2840.05 نقطة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم أن الأسواق العالمية تعافت بعد عمليات البيع التي وصفتها ب"المميتة" أمس، بدعم من إعلان الرئيس ترامب أن إدارته ستتخذ بعض التدابير والإجراءات لمواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وان إدارته ستناقش العديد من المقترحات مع الكونجرس، بما في ذلك خفض محتمل لضريبة الرواتب ومساعدة العاملين بالقطاع الخاص لمواجة أضرار "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.

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وتعافت البورصات الأوروبية أيضا خلال تعاملات اليوم لتعوض جزءا من خسائرها الفادحة في جلسة الأمس دعم من هذا التعافي ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز قد تقدم عليها الحكومات، ما أسهم في تخفيف حالة القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني 2.7% ليسجل 10920 نقطة، وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 3.11% ليصل إلى 4854 نقطة، وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 2.84% مسجلا 6135 نقطة، فيما حقق مؤشر "يورو ستوكس" مكاسب بنسبة 2.93% ليصل إلى 349.4 نقطة.

وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم ببنك سوسيتيه جنرال، في هونج كونج لوول ستريت جونال "الأسواق رحبت ببعض التدابير المقترحة من قبل إدارة ترامب والتي "من المرجح" أن تتخذها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية على الرواتب أو التدابير المستهدفة لتخفيف مشكلات التدفق النقدي لبعض الشركات"، لكن بنزيمرا حذر في الوقت نفسه من أن الأسواق العالمية قد تظل متقلبة لبعض الوقت حال استمرار اضطراب أسعار النفط.

وكان الرئيس الصينى شى جين بينج قد قام بزيارة اليوم إلى مدينة ووهان الصينية "بؤرة تفشى فيروس كورونا" وذلك لأول مرة، منذ ظهور الفيروس، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" ومن المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.

من جانبه، قال هونج هاو، كبير الاستراتيجيين في بوكوم الدولية القابضة، بنك استثمار صيني، "من الطبيعي أن تخضع الأسوق لمراجعة طفيفة بعد عمليات البيع الوحشية يوم الاثنين لكنها بعيدة كل البعد عن الانتعاش، معتبرا أن مقترحات إدارة ترامب قد تكون مطمئنة للمستثمرين وتلمح إلى أن الإدارة الامريكية لا تزال لديها إجراءات لاحتواء الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا".