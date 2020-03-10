شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية: بدء خطة إحلال الغاز الطبيعى بدلا من السولار لوسائل النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير علام نائب، رئيس شعبة النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن بعض المصانع بدأت من ديسمبر الماضي خطة إحلال مركبات النقل (وتشمل الميكروباصات والميني باص) لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، لتصبح جميع مركبات النقل تعمل بالغاز الطبيعي بنهاية 2021 .

وأوضح علام - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم عقد عدة اجتماعات مشتركة مع غرفة الصناعات الهندسية لدراسة سبل تنفيذ القرار .. منوها بأن عمليات الإحلال التي ستقوم بها المصانع والشركات التابعة للشعبة تستغرق 14 شهرا، مؤكدا أن هذا الإجراء سيوفر على الدولة مليارات الدولارات التي كان سيتم توجيهها لاستيراد السولار.

ولفت إلى أنه بتطبيق القرار سيتوقف جميع المصانع عن إنتاج مركبات تعمل بالسولار وتستبدلها بالغاز الطبيعي خاصة وأن المصانع في هذه الحالة تكون مستعدة لتحويل خطوط إنتاج مركبات السولار إلى الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا يعتبر جزءا مكملا لعملية الإحلال.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، وذلك في إطار السعي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التي تتكبدها ميزانية الدولة في استيراد السولار، مشيرا إلى ضرورة أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات.